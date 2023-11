Aktivieren von Push-Benachrichtigungen in den System-Einstellungen

Wird die Erlaubnis zu Beginn nicht erteilt, so kann diese in den System-Einstellungen der IPG-App jederzeit gegeben werden. Weitere Details hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Mitteilungseinstellungen auf dem iPhone“ des iPhone Benutzerhandbuchs oder im Abschnitt „Benachrichtigungen für bestimmte Apps aktivieren oder deaktivieren“ in der Android-Hilfe.