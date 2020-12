„Intellektuelle hassen Fortschritt“

Um die Herausforderungen für die heutige Sozialdemokratie geht es auch in einem anderen Buch: Foretelling the End of Capitalism des italienischen Ökonomen Francesco Boldizzoni. Das Buch trägt den vielversprechenden Untertitel „Intellectual misadventures since Karl Marx“. Boldizzoni hat sich zur Aufgabe gemacht, die Untergangsprognosen linker Kapitalismuskritiker genauer zu analysieren. Zweck dieser „Reise durch unerfüllte Prophezeiungen“ ist es, aus dem Verstehen der Fehler dieser Untergangsprognosen zu lernen und Handlungsempfehlungen für die heutige Reformarbeit am Kapitalismus abzuleiten – einer Wirtschaftsformation, die sich als erstaunlich zählebig und anpassungsfähig erwiesen hat. Und das, obwohl die vermeintliche „Unvermeidbarkeit“ ihres Untergangs von Generationen hochbelesener Kapitalismuskritiker in den letzten zwei Jahrhunderten immer wieder sorgfältig nachgewiesen wurde.

Boldizzonis Buch ist zunächst ideengeschichtlich gegliedert. Der erste der vier Hauptabschnitte widmet sich der Kapitalismuskritik ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, mit den Zentralfiguren John Stuart Mills und Karl Marx. Kapitel 2 widmet sich der Kapitalismuskritik der zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. Das Ausbleiben des von Marx vorhergesagten Scheiterns des Kapitalismus an seinen eigenen Widersprüchen führte zu einer Spaltung der Kapitalismuskritik in Untergangspropheten (die in der großen Depression, dem Imperialismus und dem Aufstieg des Faschismus die Zeichen der finalen Krise des Kapitalismus erkannten) und reformorientierten Kapitalismusanalytikern im Stile John Maynard Keynes' oder Joseph Schumpeters.

Das anschließende Kapitel betrachtet die in den 60er Jahren wiederauflebende Kapitalismuskritik, die sich aus der Frustration über die enttäuschten Hoffnungen der unmittelbaren Nachkriegsjahre („eine harte Zeit für den Marxismus“) speiste. Wichtige Figuren sind hier die Vertreter der Frankfurter Schule, die der Kapitalismuskritik eine stärker philosophische und kulturtheoretische Dimension gaben. Das vierte Kapitel behandelt die intellektuelle Jetztzeit, die Implosion der Überwindungsphantasien und den Triumph der Kapitalismus-Apologeten im Zeichen des „Endes der Geschichte“ und des Dritten Wegs. Dieser Parforceritt durch die (marxistische) politische Ökonomie der letzten zweihundert Jahre ist nicht immer leicht nachvollziehbar. Dennoch macht dieser Überblick deutlich, welche intellektuelle Vielfalt und welcher theoretische Anspruch in der Analyse gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse einst auf der linken Seite des politischen Spektrums vorhanden waren.

In den abschließenden Kapiteln untersucht Boldizzoni die Gründe für die vielfältigen Fehl-Prophezeiungen von Autoren (bis auf Rosa Luxemburg handelt es sich nur um Männer), denen er durchaus in gewisser intellektueller Sympathie verbunden scheint. Er betont zwei Aspekte: zum einen die kognitiven und wahrnehmungspsychologischen Schwierigkeiten jeder Art von Zukunftsvorhersage. Zum anderen aber die Unterschätzung der Langsamkeit von Veränderungen sozioökonomischer Systeme, zumal eines, das so solide im normativen, ökonomischen und kulturellen Gewebe des Westens verankert ist wie der Kapitalismus. Eines Tages, so Boldizzoni, wird es auch damit zu Ende gehen. Aber man sollte lieber mit Jahrhunderten als mit Jahrzehnten gradueller Veränderungen rechnen. Bis dahin bleibt eben die ur-sozialdemokratische Aufgabe der verbessernden Reformpolitik, die die dem Kapitalismus immanenten Verteilungs-, Besitz- und Machtungleichheiten erträglicher macht. Genausowenig wie Hirschel sieht Boldizzoni die westliche Sozialdemokratie in ihrer heutigen Verfassung für diese Aufgabe gut aufgestellt: „Die Parteien konzentrieren sich auf Bürgerrechte, vernachlässigen jedoch die sozialen Rechte völlig, setzen sich für die Verteidigung der Umwelt ein, nicht aber für die der Arbeit, widmen sich dem heiligen Dogma des Globalismus und werden daher fast ausschließlich in den wohlhabenden Stadtvierteln gewählt. Sie haben keine Zukunft, wenn sie nicht wieder eine Verbindung zu den verletzlicheren sozialen Schichten herstellen und anfangen, deren Sprache zu sprechen. “