Seren Selvin Korkmaz ist Geschäftsführerin des IstanPol-Instituts, eines in Istanbul ansässigen Think Tanks. Derzeit ist sie Doktorandin am Institut für Türkeistudien der Universität Stockholm und unterrichtet dort zu politisch-ökonomischen Entwicklungen in der Türkei und dem Nahen Osten.

