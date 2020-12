Keine Kohle für Kohle

Kevin P. Gallagher ist Professor und Direktor des Global Development Policy Center an der Pardee School of Global Studies der Boston University. In den letzten drei Jahren war er Mitglied der T20 Task Force on the International Financial Architecture bei der G20. Außerdem ist er Mitglied des Ausschusses für Entwicklungspolitik bei den Vereinten Nationen.

