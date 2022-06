Oliver Dalichau ist der Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kolumbien FESCOL und des lateinamerikanischen Netzwerks für inklusive und nachhaltige Sicherheit. Seit 2003 arbeitet er in verschiedenen Bereichen für die Friedrich-Ebert-Stiftung, u.a. in der politischen Erwachsenenbildung oder als Büroleiter in Madagaska, Angola und Ruanda.

