Dr. Michael R. Strain ist Direktor des Economic Policy Studies Institute und Arthur F. Burns Scholar in Political Economy am American Enterprise Institute (AEI). Er arbeitet zu den Themen: Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte, internationaler Handel und Finanzen, Steuern, Haushaltspolitik, Wohlfahrtsökonomie und Gesundheitspolitik. Er ist Autor von The American Dream Is Not Dead: (But Populism Could Kill It) (Templeton Press, 2020).

Weitere Beiträge