Was Russland an Deutschland nicht versteht

Seit Angela Merkel am 2. September bekannt gab, der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sei mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden, wurde in Russland häufig der Begriff „Wendepunkt“ benutzt, um die Folgen zu beschreiben, die dies für die deutsche Einstellung gegenüber Russland hat. Dmitri Trenin vom Carnegie Moscow Center schreibt, Deutschland werde sich nun nicht mehr bemühen, Russlands Motive zu verstehen und zwischen den russischen und deutschen Verbündeten innerhalb der EU und der NATO zu vermitteln. Berlin, sagt er, werde nun „das von Gorbatschow begründete Zeitalter vertrauensvoller und jahrelang freundlicher Beziehungen zu Moskau“ beenden.

Aber dieses Zeitalter ist schon lange vorbei. Merkels Aussage war weniger ein Wendepunkt, sondern bezog sich vielmehr auf ein weiteres Glied in einer Kette von Ereignissen, die das Vertrauen und die Bereitschaft Deutschlands untergraben haben, Russlands Positionen und dessen immer destruktiveren Politik entgegenzukommen. Dass dort momentan ein solches Erstaunen herrscht, spiegelt ein mangelndes Verständnis dessen wider, wie Russland in Deutschland gesehen wird und wie sich diese Wahrnehmung über die Jahre hinweg verändert hat.

Die russische Fehleinschätzung der deutschen Politik geht bis in die 1990er Jahre zurück: Nach der deutschen Wiedervereinigung nahm es Deutschland auf sich, sich für die engstmögliche Annäherung Russlands an die politischen und wirtschaftlichen Strukturen Europas einzusetzen. Aber viele Russen übersahen die Tatsache, dass Deutschland auch versprochen hatte, enge Beziehungen zu seinen zentral- und osteuropäischen Nachbarn einzugehen und ihnen die Tür zur europäischen Integration zu öffnen. Aus deutscher Perspektive war dies nach dem Schrecken, den die Nazis im Zweiten Weltkrieg über diese Länder gebracht hatten, zwingend erforderlich. Russland, das völlig mit seinen eigenen innenpolitischen Problemen beschäftigt war, hat seine ehemaligen Warschauer-Pakt-Verbündeten damals kaum beachtet, aber viele in Moskau betrachteten diese Länder immer noch als russischen Hinterhof. Als Ende der 1990er die NATO vergrößert wurde, löste dies heftige Reaktionen aus, und Deutschland und Russland fanden sich plötzlich auf unterschiedlichen Seiten wieder.

Die 2000er waren in der deutschen Russlandpolitik eine turbulente Zeit. Im Zuge der EU-Erweiterung von 2004 hatten die Beziehungen zu Polen, den baltischen Staaten und anderen ostmitteleuropäischen Ländern absolute Priorität. Davor hatte die deutsche Außenpolitik Russlands postsowjetischen Nachbarn nicht viel Beachtung geschenkt. Durch die Erweiterung wurden sie allerdings zu direkten östlichen Nachbarn der EU, und die neuen Mitgliedstaaten entwickelten sich innerhalb der Union zu entschiedenen Fürsprechern dieser Länder. Es dauerte bis Anfang der 2010er Jahre, bis sich Deutschland an diese neue Lage angepasst hatte: eine Zeit der Revolutionen in Georgien und der Ukraine, des russisch-georgischen Kriegs im August 2008, vieler Höhe- und Tiefpunkte im Verhältnis zu Polen und anderen EU-Mitgliedstaaten sowie einer Menge ernsthafter Reflexionen in Berlin über das deutsche Verhältnis zu Russland.

Nach dem Ende von Gerhard Schröders Kanzlerschaft 2005 schwankten die zwei nachfolgenden Koalitionen unter Merkels Führung immer wieder hin und her – zwischen der traditionellen deutschen Konzentration auf Russland und der Sympathie für die europafreundlichen Demokratiebewegungen in Georgien und der Ukraine; zwischen der (vorübergehenden) Bestürzung über die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007, dem Krieg gegen Georgien im Jahr 2008 und der Idee einer Modernisierungspartnerschaft mit Russland; zwischen dem Bedürfnis nach einer strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Russland und den Bemühungen der neuen EU-Mitglieder um die Stärkung der Beziehungen zu ihren östlichen Nachbarn. Diese Schwankungen führten zu einem erheblich detaillierteren Verständnis der neuen östlichen EU-Nachbarschaft und zu einer immer skeptischeren Einstellung gegenüber den hegemonischen Ambitionen Russlands in der Region.

Durch die manipulierte Duma-Wahl von 2011 und das gewalttätige Durchgreifen gegen die darauf folgenden Massendemonstrationen in Moskau und anderen russischen Städten wurde dieser Sinneswandel nur noch beschleunigt. Die Unterdrückung, die sowohl das Ende von Präsident Dmitri Medwedews Modernisierungsrhetorik als auch Putins Rückkehr in den Kreml begleitete, hat dem russischen Image in Deutschland erheblich geschadet. Erstmals waren die Entscheidungsträger in Berlin gezwungen, die Grundannahmen ihrer Politik gegenüber Moskau in Frage zu stellen – insbesondere die Ansicht, es sei möglich, sich auf wertorientierte Weise wieder aneinander anzunähern. Wenn es jemals einen wirklichen Wendepunkt der deutschen Einstellung gegenüber Russland gab, dann zu dieser Zeit.

Nur wenige in Moskau haben verstanden, wie tief Deutschland damals enttäuscht war. Als die EU für die Besatzung der Krim und den Krieg in der Donbas-Region Sanktionen gegen Russland verhängte, erwartete niemand, dass Berlin dabei eine führende Rolle spielen werde. Sogar als die ersten beiden Ebenen des EU-Sanktionsmechanismus (der Abbruch aktueller Verhandlungen und gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen) aktiviert wurden, glaubten manche immer noch, Deutschland werde sektorale Wirtschaftssanktionen verhindern. Aber die Eskalation im Donbas-Krieg und der Abschuss von Flug MH17 im Sommer 2014 ließen Berlin keine andere Möglichkeit, als zu handeln. Aus deutscher Perspektive waren die Minsker Vereinbarungen zur Beendigung des Donbas-Konflikts, die von den vier Normandie-Staaten im September 2014 und Februar 2015 beschlossen wurden, nicht das Ergebnis eines Vertrauensverhältnisses zwischen Berlin (sowie Paris) und Moskau, sondern der russischen Isolation und des zunehmenden internationalen Drucks auf das Land. Darüber hinaus waren sich viele in Berlin völlig klar darüber, dass Kiew gezwungen war, angesichts der russischen Eskalationsdominanz schmerzhafte Zugeständnisse zu machen.

Seit 2014 wurde die Liste heikler Themen auf der bilateralen Agenda immer länger: 2015 wurde das Computernetzwerk des Deutschen Bundestags gehackt, und die Angriffe konnten bis zum russischen Militärgeheimdienst zurückverfolgt werden. Und im Januar 2016 gab es eine Falschnachricht über die angebliche Entführung und Vergewaltigung von Lisa, einem 13-jährigen russisch-deutschen Mädchen, durch eine Gruppe von Einwanderern in Berlin – ein Bericht, der von russischen Beamten und Massenmedien stark aufgeblasen wurde. Nach den russischen Annäherungsversuchen an rechtsextreme Parteien in mehreren EU-Mitgliedstaaten, darunter auch an die Alternative für Deutschland (AfD), sowie der Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahlen von 2016 und die französischen Präsidentschaftswahlen von 2017, verstanden viele in Berlin, dass sich Moskaus Eingriffe in die innenpolitischen Entwicklungen anderer Länder nicht mehr auf die unmittelbare russische Nachbarschaft beschränkte. Zu all dem kamen auch noch Russlands inhumane Militäraktionen in Syrien, der versuchte Nowitschok-Mord an Sergej Skripal im Jahr 2018 (mit mehreren Verletzten und einem Toten), und, immer wieder, Russlands dekonstruktives Verhalten bei den Donbas-Friedensverhandlungen.

Dann wurde im August 2019 Tornike Changoschwili, ein ethnischer Tschetschene und Rebellenkommandeur im zweiten Tschetschenienkrieg, der in Deutschland um Asyl gebeten hatte, am helllichten Tag mitten in Berlin ermordet. Der Täter wurde sofort verhaftet. Die nachfolgenden Ermittlungen brachten ihn nicht nur mit staatlichen russischen Stellen in Verbindung, sondern belegten auch, dass der Mord von der russischen Führung angeordnet worden war. Und nicht zuletzt hat sich Moskau nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus hinter den Langzeitherrscher des Landes, Alexander Lukaschenko, gestellt, der mit brutaler Gewalt versucht hatte, die Massendemonstrationen gegen die manipulierte Wahl zu unterdrücken.

Seit Jahren versucht Berlin schon, eine Balance zu finden: Einerseits möchte die deutsche Regierung die russischen Übergriffe abwehren, andererseits aber selbst unter den schwierigsten Umständen weiter einen Dialog führen. Dafür erntete sie eine Menge Kritik – intern von EU-Partnern und immer stärker auch aus Washington. Diese Bemühungen wurden von russischer Seite nie verstanden oder anerkannt. Im Gegenteil, Moskau lehnt es immer wieder systematisch ab, für seine Rolle bei den Ereignissen, die Deutschland plagen, Verantwortung zu übernehmen. Die stereotype Antwort auf die Bedenken aus Berlin (und anderswo) und die Aufrufe zur Mäßigung lautet: „Nur ein weiterer Fall von ‚höchstwahrscheinlich’“ – ein Ausdruck, der in Russland massiv verspottet wurde, nachdem ihn die damalige britische Premierministerin Theresa May verwendet hatte, um Russlands Beteiligung an der Vergiftung von Skripal zu beschreiben. Aufgrund dessen haben Berlins Vertrauen und seine Bereitschaft, in die Beziehungen zu Russland zu investieren, erheblich nachgelassen. Indem Merkel nach der Vergiftung von Nawalny die Gaspipeline Nord Stream 2 wieder zur Verhandlung stellte, hat sie gezeigt, dass nun sogar die strenge Trennung zwischen dem politischen und dem wirtschaftlichen Bereich in Frage steht – die bisher eine Grundregel der deutschen Außenpolitik war.

Dies bedeutet nicht, dass die deutsche Debatte über Russland einstimmig geführt wird. Die russischen Beziehungen bleiben weiterhin ein kontroverses Thema. Insbesondere an den äußeren Rändern des politischen Spektrums setzen sich viele nach wie vor für engere Beziehungen zu Russland ein. Aber die Stimmung in der politischen Mitte hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich verändert – und dies nicht zu Russlands Vorteil.

Das heißt nicht, dass die politische Klasse in Deutschland die Verantwortung für die Verbrechen der Nazideutschen während des Zweiten Weltkriegs ablehnt (mit Ausnahme der AfD, mit der sich Moskau so gern abgibt). Aber um Osteuropa differenzierter verstehen zu können, ist unter anderem eine größere Kenntnis über das Schicksal anderer Sowjetrepubliken während der deutschen Besatzung erforderlich, insbesondere über das von Belarus und der Ukraine. Viel mehr Deutsche als früher halten die gemeinsame Erinnerung und Versöhnung mit Russland weiterhin für wichtig, aber gegenüber diesen Gesellschaften fühlen sie sich nicht mehr verantwortlich.

Die Frage bleibt: Warum verstehen es die Entscheidungsträger in Moskau nicht? Dafür gibt es drei mögliche Erklärungen:

Sie wissen es nicht. In diesem Szenario hat die politische Führung Russlands wirklich keinerlei Kenntnis vom Wandel der politischen und öffentlichen Debatten in Deutschland. Tatsächlich fördern die vertikalen Hierarchien, die das Organisationsprinzip des politischen Systems in Russland bilden, nicht gerade die Weitergabe unangenehmer Wahrheiten an die höchste politische Ebene.

Sie verstehen es nicht. Dasselbe gilt für unbequeme Interpretationen politischer Entwicklungen. So ziemlich alles wird von der russischen Staatspropaganda am liebsten dadurch erklärt, dass westliche (US-amerikanische) Verschwörungen dahinter stecken. Moskau besteht darauf, dass seine Handlungen immer defensiv sind, und dies bedeutet, dass Russland nie für irgendeine negative Entwicklung verantwortlich gemacht werden kann. Eine solche Sichtweise macht es unmöglich, kausale Verbindungen zwischen den eigenen Handlungen und ihren Folgen herzustellen. Negative deutsche Einstellungen können demnach nichts mit Moskaus Politik zu tun haben, also werden sie mit Deutschlands angeblicher Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten erklärt.

Es ist ihnen egal. In Bezug auf die EU, und auch auf Deutschland, herrscht in Moskau eine allgemeine Untergangsstimmung. Die Beziehungen gehen nun schon viele Jahre den Bach hinunter. Da Russland nicht verantwortlich ist (siehe oben), kann es nichts tun, um die Lage zu verbessern. Außerdem ist Moskau davon überzeugt, dass der Westen innerhalb eines sich verändernden internationalen Systems rapide an Macht und Bedeutung verliert, also besteht kein Bedarf, sich wirklich um die Beziehungen zu bemühen.

Wahrscheinlich spielen Elemente aus allen dreien dieser Erklärungen eine Rolle. Und Deutschland wird seinen Dialog mit Russland sogar nach dem jüngsten Tiefschlag wahrscheinlich (noch) nicht aufgeben. Aber Berlin hat das Vertrauen verloren und wird immer weniger in die Bewahrung funktionierender Beziehungen investieren. Vielleicht müssen die Entscheidungsträger in Moskau endlich verstehen, dass dies auch viel mit ihren eigenen Handlungen zu tun hat.

Der Artikel wurde zuerst vom Carnegie Moscow Center veröffentlicht und ist Teil des von der Europäischen Union in Russland unterstützten Projekts „Russia-EU: Promoting Informed Dialogue“. Sabine Fischer ist Mitglied der Kerngruppe des Expertennetzwerks für Außenpolitik zwischen der EU und Russland (EUREN).

Aus dem Englischen von Harald Eckhoff