„Der Rechtsstaat tritt den Saboteuren der Demokratie entgegen“

Athen

Vasiliki Georgiadou ist Professorin für Politikwissenschaft an der Panteion Universität und Direktorin des Zentrums für Politikforschung. Sie promovierte in Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zuletzt veröffentlichte sie das Buch „The Far Right in Greece (1965-2018)“.

